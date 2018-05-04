شرطة الشارقة تنظم محاضرة توعوية بمناسبة يوم العمال

الشارقة 24:

بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيزاً لمنهجية التواصل المجتمعي، والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، نظمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بحكومة الشارقة، محاضرة توعوية حول"السلامة المرورية" للعمال، بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمنطقة الصجعة.

وركز الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، خلال المحاضرة التي ألقاها في الفترة المسائية بمنطقة الصجعة، على مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة المتعلقة بسلامة مستخدمي الطريق، والعبور الآمن للمشاة.

وأكد الرائد عبد الرحمن خاطر أن المحاضرة تأتي في إطار تعزيز الوعي والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، ونشر التوعية المرورية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتوجيه فئة العمال بالالتزام بالأنظمة المرورية، للمحافظة على سلامة المجتمع بجميع أطيافه.

وفي نهاية المحاضرة، تم إجراء مسابقات المرورية تخللها توزيع الهدايا، والجوائز القيمة على المشاركين من الحضور.