شرطة الشارقة تنظم ورشة حول "الانحرافات اللاأخلاقية"

الشارقة 24:

نظمت شرطة الشارقة عدة أنشطة ومحاضرات ضمن مبادرة الوقاية والتوعية، بمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، حيث قام مركز شرطة خورفكان الشامل بتقديم ورشة حول الانحرافات اللاأخلاقية، وأثرها في حياة الفرد، قدمها النقيب محمد علي بحبوح مدير فرع المعلومات الأمنية.

وتناولت الورشة تعريفاً بالمفاهيم، والقيم الإيجابية، وترسيخها في ذهن الطفل لنشر التوعية الأمنية لديه، والمطابقة للمفاهيم التربوية القويمة المبنية على أسس متينة من الأخلاق الحميدة لخلق جيل واع، ومدرك لدوره الفعال في منع السلوكيات السلبية.

وعرف المحاضر المشاركين بكيفية تطوير قدراتهم الدفاعية من خلال التصرف الصحيح برفض السلوكيات الخاطئة، التي قد يتعرضون لها من خلال تعريفهم بأشكال، وأنواع التحرشات الجنسية، والمضايقات التي قد يتعرضون لها، وتثقيفهم، وتوعيتهم تجاه تلك السلوكيات المنافية للقوانين، وأعراف، وتقاليد المجتمع.

كما تطرق المحاضر إلى مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتعرض من خلاله الطفل إلى الابتزاز الإلكتروني، والجرائم الأخرى، واستغلال البعض من ضعاف النفوس المعلومات الخاصة، التي يقومون بنشرها، حيث استعرض النقيب بحبوح صوراً، وأنواعاً مختلفة للجرائم الإلكترونية، التي يتعرض أصحابها لمختلف المشكلات، والقضايا جراء نشر خصوصياتهم، ودعاهم إلى استخدام المواقع الإلكترونية تحت إشراف، ومراقبة ولي الأمر، والحذر من الأشخاص المشبوهين، وعدم إعطائهم معلومات شخصية كالعناوين، والأسماء، وأرقام الهاتف، وسرعة إخطار ولي الأمر لضرورة التعامل معهم بإبلاغ الجهات الأمنية.