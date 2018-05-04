الكعبي: جائزة "الشارقة للتميز التربوي" تشهد تطوراً مضطرداً

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

توجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم بالتهنئة للفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ 24.

وقال في كلمة بهذه المناسبة، "ها هي جائزةُ الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورَتِها الرابعةِ والعشرين تزفُّ إلينا كوكبةً من فُرسانِ الميدانِ التربويِ مِمَن تَركوا بَصْمةً رائِدةً في مجالِ عملهم، فَحُقَّ لهم أن يَفْرَحوا بِهذا الإنجازِ وحُقَّ لنا أن نُزجِيَ لهم أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ لما قدَّموا من جُهدٍ رسموا معالمَه بحروفٍ مِنَ الإبداعِ والتميزِ، فكان النجاحُ ثمرةَ إخلاصِهم وعَطائِهم الدَّؤوب، اسْتَحَقَ أنْ يُشارَ إليه بالبنان".

وأشار الدكتور الكعبي إلى أن الجائزة في كُلِّ عامٍ تَشهَدُ تَطَوُّراً جديداً، ويَأْتي ذلك لِحرصِ إدارةِ مجلس الشارقة للتعليم على مواكبةِ المتغيراتِ الحديثةِ في عالمِ التميزِ، فبعد أن كان دَورُ الجائزةِ يَقتَصِرُ على تَكريمِ الفائزين، وهذا لا يَتَعدى مرحلةَ الاكتشاف، تَطَوَّرَ العملُ بِحَيثُ تم تَخصيصُ بما يقارب عشرين بالمئة من ميزانيةِ الجائزةِ للرعاية، حَيْثُ يَخْضَعُ الفائِزونَ لتَدْريبٍ مكثفٍ يُنَّمي مَواهِبَهُم ويُطَوِّر قُدُراتِهم.

ولفت إلى أن إدارةُ الجائزةِ بتنفيذِ العديدِ منَ الوُرَشِ بالتعاونِ مع مؤسساتٍ حكوميةٍ بإمارةِ الشارقةِ كمطارِ الشارقة، ومركزِ الشارقةِ لعلومِ الفضاءِ والفلك، وهيئةِ البيئةِ والمحمياتِ الطبيعية، ومؤسسةِ رُبْعَ قَرْن، واستفادَ من هذه الُورَشِ أكثرُ من 100 طالبٍ وطالبة.

وأضاف الكعبي أن مِنَصَّةُ الجائِزَةِ تقوم بالمشارَكَةِ في المَعارِضِ وتنفذ وِرَشٍ تَعريفيةٍ على مستوى الدولة، مما أدى لِتَطّوُرٍ في مهاراتِ الطَّلبةِ، ولَعَلَّ فَوْزَ خمسةَ طلابٍ من أصلِ اثني عشرَ طالباً في مسابقةِ مهاراتِ الإماراتِ والتي أُقيمَتْ قَبْلَ أسابيعَ في العاصمة أبوظبي، لَدَليلٌ واضِحٌ على نَجاحِ هذهِ البرامج، و كتطويرٍ للجائزةِ في العامِ المقبلِ و الذي سَيتزامنُ مع الاحتفالِ باليوبيلِ الفِضِّيِ.

وقال إن المَجْلِسُ حرص وبِدَعْمٍ كامِلٍ مِن مَعالي وَزيرِ التَربِيَةِ والتعليم، المهندس حسين الحمادي في اللِّقاءِ الذي جرى مُؤَخَراً مع إِدارةِ الاستراتيجية والمستقبلِ في وزارةِ التربيةِ والتعليم، للعَمَلِ على مُوائَمَةِ مَعاييرِ جائزةِ الشارِقَةِ للتفَوُّقِ والتَميُّزِ التربويِ مع متطلباتِ الأجندةِ الوطنية، لتكونَ جائِزَةُ الشارِقةِ من أوائِلِ الجوائزِ التي سَخَّرَتْ كُل إمْكانِيّاتِها لتَكونَ عُنْصُراً فاعِلاً في تَحْقيقِ الأَجِنْدَةِ الوَطَنِيِّة.

وأضاف الكعبي في كلمته "عامٌ بعد عام، تَزْهَرُ إماراتُنا الحَبيبَةُ بِإنجازاتٍ عظيمةٍ في شتى المجالات، وللتميزِ التعليميِ والتربويِ بَصمةٌ رائِدَةٌ، فهي ثَمَرةُ القِيادِةِ الرَّشيدة، والرُّؤْيَةِ الحَكيمةِ لوالدنا صاحبِ السموِّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسِ الدولةِ "حَفِظَه اللهُ"، وإِخوانِهِ أصْحابِ السمُو حُكّامَ الإمارات، وكم يَسْمو التَميّزُ رِفْعَةً حِينَ يَقْتَرِنُ بِرائِدِهِ الأَوّلِ في شارِقةِ العِزِّ و المَجْدِ الأصيلِ سيدي صَاحِبَ السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فقد أَوْقَدَ سُمُوُّهُ بِعَزيمةٍ لا تَعْرِفُ الفُتورَ و هِمَّةٍ لا تَحِدُّها حُدود، و رُؤْيَةٍ ثاقبةٍ تأبى الجُمودَ ، جذوةَ التميزِ في إمارةِ الخير، ودعانا لِنَقْتَبِسَ من سَناها ما يُسهِمُ في إعلاءِ صَرْحِ وَطَنِنا الحبيب دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ؛ ليبقى هذا الوطنُ المِعْطاءُ مَنارةً شامِخَةً يَهتدي بِنورِها السائِرونَ على دُروبِ التميُّزِ والإبداعِ ،كما لا يَفوتُني ذِكْرُ جُهودِ سُمّو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليِ العَهد نائِبِ حاكمِ الشارقة، رئيسِ المجلسِ التنفيذيِ، على دَعْمِهِ المُسْتَمرِ لِأنْشِطَةِ المَجْلِس، فقد تَواصلَ دَعْمُ سُمُوِهِ وباتَت مُتابَعَةُ سُمُوِهِ لسَيْرِ العَمَلِ حافِزاً يَدْفَعُنا لِمزيدٍ من البَذْلِ والجِد".

كما توجه رئيس مجلس الشارقة للتعليم بكلمة للمكرمين قائلاً: "إنَّهُ يَومُ القِطافِ وجَنْيِ ثِمارِ العَطاءِ، فقد حَقَّقْتُم بِجِدّكُم واجتِهادِكُم وعَطائِكُم المُخلِصِ ما تَصْبو إِلَيهِ نُفوسُكُم و سَجَّلْتُم في صَحائِفِ إنجازاتكم فوزاً مُميزاً و نِلْتُم الآمالَ بالاجتهاد وليسَ بالتمنّي، واعلموا أنَّ طُرُقَ التّميُزِ مُزْدَحِمةٌ، فإذا أردّتم أن تَسْتَمروا بالسَيرِ فيه فَعَليكُم أن تَتَسَلّحوا بالإيمانِ أولاً والعزيمةِ والمعرفةِ وعدمِ اليأس، وأن يكونَ لدى كُلٍ مِنْكُم رُؤيةٌ مستقبليةٌ تسعَوْنَ لتحقيقها، موجهاً الشكر إلى إدارةِ الجائزةِ واللّجانِ العاملةِ فيها على ما يَبْذُلونَهُ من جهودٍ مُخْلِصَةٍ تَهْدُفُ إلى نشرِ ثقافةِ التَمَيّزِ و جَعْلِهِ مَنْهجاً و سُلوكاً للجَميع".