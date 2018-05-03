بدور القاسمي: بإمكان ناشرينا إعداد نصوص تعبر عن الهوية الوطنية

الشارقة 24 – وام:

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، اجتماعاً مشتركاً مع وزارة التربية والتعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يخدم الارتقاء بقطاع النشر في دولة الإمارات، ويدفع به إلى مراحل متقدمة.

شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، علي الشعالي نائب رئيس الجمعية، ومحمد بن دخين أمين الصندوق، وعلي بن حاتم أمين السر، ونوح الحمادي عضو مجلس إدارة الجمعية، وراشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والقضايا المحورية، من بينها إمكانية إدراج المزيد من النصوص الخاصة بدور نشر إماراتية في المناهج الوزارية التعليمية، وسبل دعم الطلبة الموهوبين في مجالات الكتابة الإبداعية، من خلال نشر أعمالهم وإمكانية إقامة معارض مصغرة لإصدارات دور النشر الإماراتية، في المدارس، والعديد من المواضيع الأخرى المهمة للجانبين.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن التعليم يحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، باعتباره أساس بناء الإنسان، وتطوره المعرفي والحضاري، وتعتمد الأنظمة التعليمية المتقدمة على مناهج تدريسية تلبي تطلعات المجتمعات، وتواكب احتياجات المستقبل، وقد جاءت إقامة هذا الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، لبحث سبل توسيع التعاون بين الجمعية والوزارة، من خلال تقديم الناشرين الإماراتيين لنصوص متميزة، يمكن إدارجها في المناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي، أن الناشر الإماراتي يمتلك من المواهب والقدرات ما يمكنه من إعداد نصوص تعليمية، تعبر عن الهوية الوطنية الإماراتية، وتواكب التطورات العلمية وفي نفس الوقت تشكل إضافة قيمة إلى الحصيلة اللغوية والمعرفية للطالب، وتجعله أكثر قدرة على خدمة وطنه ومجتمعه مستقبلاً، مضيفة أن جمعية الناشرين الإماراتيين ترحب دائماً بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، للعمل معاً على تعزيز مكانة دولة الإمارات، في مختلف المجالات التي يشكل الكتاب أساسا لها.

من جانبه أكد معالي حسين الحمادي، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على مد جسور التعاون مع مختلف دور النشر الإماراتية، للاستفادة من إبداعات الكتاب المواطنين، وتوظيفها في المناهج الدراسية، مبيناً أن التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين يخدم أهداف الوزارة، في تكريس عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في أذهان الطلبة من خلال النصوص الأدبية التي أدخلتها الوزارة في مناهجها، خاصة في اللغة العربية.