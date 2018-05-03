"بلدي البطائح" يبحث التعاون مع "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

استقبلت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، الخميس، سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح.

وبحث الجانبان، عدداً من المبادرات المجتمعية البلدية ودائرة الخدمات الاجتماعية، والتي تهدف إلى إسعاد ومساعدة الأسر في منطقة البطائح، والتي سوف سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

كما جرى أيضاً مناقشة العديد من الموضوعات وسبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الاجتماعي بمنطقة البطائح.

وثمنت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، زيارة المجلس البلدي وبلدية البطائح إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، مشيدة بالمبادرات المجتمعية التي قدمها الوفد الزائر.

ومن جانبه، توجه سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بالشكر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية على جهودها الكبيرة ومتابعتها المستمرة لأحوال الأسر في جميع مناطق ومدن إمارة الشارقة.

وفي ختام الاجتماع قامت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بتكريم سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح.