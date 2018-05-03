معايير صارمة لعرض وبيع المنتجات الغذائية بكلباء خلال رمضان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف المهندس خلفان الذباحي، مدير بلدية مدينة كلباء، عن جاهزية المدينة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً إنجاز إدارته كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وتكثيف الرقابة على منافذ البيع.

وبحسب الذباحي، فقد تضمنت خطة البلدية تطبيق إجراءات أكثر صرامة، فيما يخص تداول المنتجات الغذائية، حيث تم حظر البيع الخارجي لمنافذ البيع كالمطاعم والكافيتريات، إلا بتوفير خيمة خارجية على منصات العرض، التي ينبغي أيضاً أن تكون مغطاة بالزجاج، وعدم طرح المنتجات في طاولات العرض قبل الساعة الخامسة مساءً، لضمان استيفاء المعايير الصحية.

وتضمنت الإجراءات طبقاً لمدير البلدية، التزاماً قاطعاً بالزي المعتمد لدى العمال والباعة في المطاعم، بما في ذلك غطاء الرأس وقفازات الأيدي المطاطية، وعدم السماح لتجهيز الطعام خارج المطبخ، أو تداول المنتجات الغذائية، لمن لا يملك ترخيصاً معتمداً وموثقاً من جهات الاختصاص.

وأضاف الذباحي، أن الخطة تشمل تكثيف الحملات الخاصة بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية، وتزيين شوارع المدينة، وتنظيم سوق رمضاني لبيع الأكلات الشعبية، والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

وحددت بلدية كلباء ساعات دوام المفتشين في أقسام البيئة والصحة بثلاث فترات عمل، وعلى مدار الساعة، للحد من المخالفات وتحقيق عنصر الردع، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجمهور.

ونوّه الذباحي بأن إدارته أنجزت عملية الصيانة الشاملة لمقصب المدينة، وتوفير العدد اللازم من العمال والقصابين، لمساعدة الزوار وتسهيل عملية الذبح، بالإضافة لتغطية احتياجات المقصب من الأطباء البيطريين طوال ساعات عمل المقصب، للتأكد من صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي.

وعن تزيين المدينة بالأضواء الملونة، والمجسمات المعبرة عن هذه المناسبة الدينية العظيمة، أكد المهندس خلفان الذباحي أن إدارته أوشكت على الانتهاء من تزيين الشوارع والميادين العامة في مدينة كلباء، ومنطقة وادي الحلو، ابتهاجاً بالشهر الفضيل.