د. خالد المدفع: الشارقة تضيف لرصيدها مكانة رفيعة بعالم الطفولة

الشارقة 24:
تقدم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بالتهنئة والتبريك، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة الإعلان الرسمي من قبل اليونيسيف، عن اعتماد الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وهو استحقاق يليق بالإمارة الباسمة وتستحقه بجدارة.
واعتبر المدفع أنه ليس غريباً على إمارة الشارقة، التي حققت إنجازات متعددة في مختلف المجالات المعرفية والثقافية والعلمية والإعلامية والبيئية، أن تضيف إلى رصيدها هذه المكانة الرفيعة في عالم الطفولة.
وأضاف المدفع: "وها نحن اليوم مع إضافة نوعية لإنجاز جديد يترجم كل تلك الجهود المبذولة منذ عام 1996، عندما أعلنت اليونيسيف عن مبادرة المدن الصديقة للأطفال واليافعين العالمية، بهدف إحداث أكبر قدر من التأثير المباشر في حياة الأطفال بالمدن التي يعيشون فيها، وها هي تتجلى هنا في إمارتنا الباسمة، وكانت لحظة الإعلان عن الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، شمساً تنير دروب الطفل والطفولة انطلاقاً من الشارقة، مبروك لنا جميعاً بهذا الفوز المبين".