د. خالد المدفع: الشارقة تضيف لرصيدها مكانة رفيعة بعالم الطفولة

الشارقة 24:

تقدم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بالتهنئة والتبريك، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة الإعلان الرسمي من قبل اليونيسيف، عن اعتماد الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وهو استحقاق يليق بالإمارة الباسمة وتستحقه بجدارة.

واعتبر المدفع أنه ليس غريباً على إمارة الشارقة، التي حققت إنجازات متعددة في مختلف المجالات المعرفية والثقافية والعلمية والإعلامية والبيئية، أن تضيف إلى رصيدها هذه المكانة الرفيعة في عالم الطفولة.