"استشاري الشارقة" يحتفل باليوم العالمي للعمال

الشارقة 24:

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، كرم من خلالها العمال والفئات الخدمية العاملة في مقره، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل.

وأكد حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس، أهمية مشاركة المجلس الاستشاري في يوم العمال العالمي والذي تحتفل به دولة الامارات بكافة دوائرها ومؤسساتها تجسيداً لأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية، معبراً عن أهمية العامل ودوره في المجتمع.

حضر الاحتفالية حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس وكوادر الأمانة العامة للمجلس.