خالد الهاجري: الشارقة تضمن مستقبلاً مستداماً للأطفال واليافعين

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تقدم لسكانها وزوارها، حياة صحية آمنة، وبيئة تنعم بالرفاه والازدهار، وهو ما جعلها مثالاً نموذجياً للمدينة العصريّة، الصديقة للإنسان بمختلف مراحله العمرية، فضلاً عن كونها تولي الطفل أهمية خاصة، وهو ما ترجمته بمجموعة من المبادرات والمشاريع، لضمان مستقبل مستدام وسعيد للأطفال واليافعين.

وهنأ مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال اليافعين" من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف".

وأكد سعادته أن الإهتمام بالإنسان يأتي على رأس سلم أولويات إمارة الشارقة، التي تبنت العديد من المبادرات خلال السنوات القليلة الماضية، بما يجعل القضايا الاجتماعية في قمة اهتماماتها، حيث قامت بتأسيس العديد من المؤسسات والإدارات الحكومية التي تقوم على تحسين مستويات رعاية المواطنين والمقيمين بالإمارة، فضلاً عن تحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان وتوفير فرص النمو للأطفال واليافعين.