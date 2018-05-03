جاسم المازمي: نفخر باعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"

الشارقة 24:

عبر جاسم جمعة المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة، عن شعوره بالفخر بمناسبة تسلّم الشارقة، اعتماد "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ضمن مبادرتها العالمية "المدن الصديقة للأطفال واليافعين"، التي أطلقتها بهدف تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من أجل إحداث أكبر قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأطفال واليافعين في المدن التي يعيشون فيها.

وبهذه المناسبة رفع جاسم جمعة المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة، أسمى آيات التهاني لمؤسس هذا "الصرح"، والداعم الأول لهذا الإنجاز العالمي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.