"دبا الحصن لصيادي الأسماك" تسدد ضريبة "القيمة" عن منتسبيها

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أعلنت جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، تكفلها بسداد قيمة الضريبة المضافة المفروضة على رسوم الدلالة وبيع وشراء الأسماك عن الصيادين المسجلين ضمن كشوفات الجمعية، مقابل إجراء تعديلات بسيطة على تلك الرسوم.

وأكد سلطان عبد الله الشرقي، أمين السر العام للجمعية، أن الخطوة التي يجري تفعيلها اعتباراً من مايو الجاري تأتي ضمن حرص الجمعية على إسعاد الصيادين الأعضاء والبالغ عددهم 198 صياداً.

ولفت الشرقي إلى أن القرار يصب في إطار تخفيف الأعباء المالية عن الصيادين، ولا سيما محدودي الدخل منهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم من أجل الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد.

وأفاد أمين السر العام لجمعية الصيادين، أن رسوم الدلالة الجديدة تتراوح بين 6 إلى 32 درهماً، بينما تبلغ الرسوم الجديدة لعمليات بيع وشراء الأسماك بين 5 و10 دراهم.

جدير بالذكر، أن الصيادين ممن تزيد إجمالي مبيعاتهم السنوية عن 370 ألف درهم، مدعوون للتسجيل في النظام الضريبي بناءً على القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 الصادر بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، قبل نهاية الشهر الجاري تفادياً لتعرضهم لغرامات مالية.