"التنمية الأسرية" بالشارقة تشارك في جلسة بمعرض أبوظبي للكتاب

الشارقة 24:

شاركت إدارة مراكز التنمية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بعد أن حازت على المركز الأول بجائزة خليفة التربوية فئة المؤسسات في مجال التعليم وخدمة المجتمع، بجلسة عرض لمبادراتها الفائزة في جناح الجائزة بمعرض أبوظبي للكتاب في دورته الـ 11.

بدورها، قدمت ليلى البلوشي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي نبذة عن الإدارة وأهدافها الاستراتيجية المرتكزة على العمليات الرئيسة الثلاث، إلى جانب عرض المبادرة الفائزة "خطوات السعادة الأسرية"، ومراحلها وأهدافها وعدد المستفيدين منها.

كما عرضت هدى بوكفيل مدير إدارة برامج الأسرة الجانب الآخر من مبادرة "أجيال"، الفائزة، والقيم التي حرصت الإدارة في توصيلها للطلبة بطرق إبداعية ومبتكرة.

وبمناسبة حصول الإدارة على هذا الفوز، قالت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس الإدارة: "إن الفوز له صدى كبير في نفوس من يصبو إليه، وهذا هو حالنا في إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة... عندما تقلدنا وسام الفوز بالمركز الأول في جائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال المؤسسات والمجتمع، وهذا الفوز باسمي وباسم جميع فريق العمل بالإدارة نهديه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

ومن جانبها، قالت آمنة خلفان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: "إن مشاركتنا في مسابقة خليفة التربوية، يأتي إيماناً بقدراتنا وسعياً لتوصيل رسالتنا وأهدافنا عن طريق المؤسسات الداعمة، والتي من خلالها يمكننا أن نكمل أدورنا ونحقق رسالتنا".