تجربة إخلاء وهمي ناجحة لمبنى "كهرباء الشارقة"

الشارقة 24:

تم تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة، لحريق وهمي في مبنى هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المرور والدوريات، وهيئة الهلال الأحمر، والإدارة العامة للعمليات الشرطية متمثلة في إدارة مراكز الشرطة، بكيفية التعامل مع الحرائق والحوادث، حيث تمت عملية إخلاء تدريبي كلي ناجح، بعد نشوب حريق وهمي في أحد أجزاء المبنى الرئيسي لهيئة الكهرباء بمنطقة اللية بإمارة الشارقة.

بحضور النقيب مشعل علي الهنداسي مدير فرع العمليات بإدارة مراكز الشرطة، والملازم أول يوسف الحمادي مدير فرع الأنشطة المتخصصة بإدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والملازم خلفان الوالي بإدارة المرور والدوريات، والملازم ماجد سلطان بن حرمول بالإدارة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط وضباط الصف بشرطة الشارقة، تم إخلاء حوالي 337 شخصاً من موظفي هيئة الكهرباء والمياه بالشارقة.

وكانت عملية الإخلاء التدريبي بدأت الساعة 09:30 صباحاً، عن طريق إطلاق دوي جرس الإنذار، بعد اكتشاف دخان حريق وهمي صادر من أحد أجزاء المبنى، حيث بدأ عدد من الموظفين والعاملين بمغادرة المبنى والاتجاه إلى نقطة التجمع المخصصة، وعلى إثر ذلك، وبعد تلقي البلاغ، تم وصول دوريات الشرطة، وسيارة الإنقاذ، والدفاع المدني، وسيارة الإطفاء، في سرعة قياسية لاتخاذ الاجراءات حسب الاختصاص.

وتوجه النقيب مشعل علي الهنداسي بإدارة مراكز الشرطة، بالشكر لكافة الجهات المشاركة على نجاح التجربة، وتحقيقها لأهدافها، من خلال تحقيق عدة فوائد، أهمها اختبار وقياس مدى سرعة الاستجابة، لدى دوريات الشرطة والإسعاف، وسيارات الدفاع المدني، وتحقيقه لنسبة عالية، وكذلك اختبار مدى إلمام الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، لكيفية الإخلاء وتصرفهم أثناء الحريق، ومدى تفاعلهم، ومعرفة نقاط التجمع، حيث ظهر ذلك بإيجابية عالية.