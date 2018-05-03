"التنمية الأسرية" بكلباء ينظم ورشة "شخصيتي في سلوكي"

الشارقة 24:

ضمن حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، التي جاءت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات، نظم مركز التنمية الأسرية بكلباء، أحد مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الورشة التدريبية لـ 23 طالباً من المدرسة الإنجليزية بكلباء بعنوان "شخصيتي في سلوكي".

هدفت الورشة إلى إكساب الطلاب مهارة التعرف على مفهوم التنمر وأشكاله بالإضافة إلى إكسابهم مهارة مشاركة مشاعرهم وأحاسيسهم عن تجارب مروا بها، قدمتها الأخصائية النفسية آمنة الشاعر أخصائية بمنطقة الفجيرة التعليمية.

جاءت محاور الورشة بتعريف التنمر وأنواعه وأشكال العنف، وكيف تتصرف إذا تعرضت للتنمر.