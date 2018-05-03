شرطة الشارقة تدرب أئمة المساجد على الإسعافات الأولية

الشارقة 24:

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر والجهات الحكومية، نظم معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مجموعة من الورش التدريبية لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة من الأئمة، والعاملين بالمساجد، لتعلم الإسعافات الأولية، وتطبيقها باستخدام المعدات اللازمة في الحالات الطارئة.

وتشمل الورش التدريبية التوعية بالإسعافات الأولية في حالات الاختناق، والحرائق، وكيفية التعامل مع حالات النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، ومرضى السكر، والحالات المرضية الأخرى.

وقال المقدم علي الكي الحمودي نائب مدير معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: "إن الورش هي إحدى الخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة، لزيادة وعي المجتمع بالتعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية الإسعافات الأولية، وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة، والحفاظ على استقرار حالة المصاب لحين وصول سيارات الإسعاف".

وذكر الرقيب وائل محمد مدرب البرنامج، أنه تم شرح كيفية طلب الخدمة عند الحاجة، واتباع الخطوات السليمة بإعطاء الوصف الدقيق لموقع الحادث عند تبليغ غرفة العمليات، للتسهيل على سيارات الإسعاف الوصول في أقل وقت ممكن.

وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال رسالتها على تقديم خدمات الأمن، والسلامة، وضمان الجاهزية، والاستعداد لمواجهة الأحداث، والتعاون مع كافة الجهات، والمؤسسات لنشر الوعى بأهمية الإسعافات الأولية.