شرطة الشارقة تنظم ورشة توعوية بالإسعافات الأولوية بمدرسة أبوموسى

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، واهتمامها بسلامة الطلاب، وحمايتهم من المخاطر التي قد تهدد حياتهم وسلامتهم، نظم عدد من أفراد مركز شرطة أبوموسى الشامل ورشة عمل تدريبية حول الصحة والسلامة المهنية بمدرسة أبوموسى، اشتملت الورشة على تعليم وتدريب الكادر التعليمي والطلاب بالمدرسة على كيفية استخدام كافة معدات الوقاية والسلامة الشخصية والعامة خلال فترات تواجدهم داخل المدرسة، والتقيد بها، وعدم إهمالها من أجل سلامتهم.

تم تدريب المشرفين والطلاب على الإسعافات الأولية للتعامل مع الإصابات البسيطة، التي قد تحدث أثناء تواجد الطلاب بالمدرسة، كما تم عمل تدريب عملي على كيفية استخدام طفايات الحريق مع التأكيد على وضعها في الأماكن الواضحة لسرعة الوصول إليها في حال حدوث أي حريق مفاجئ.

تأتي تلك المبادرة في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتعزيز السلامة، والحماية المدنية.