العقيد سامي النقبي: "الشارقة مدينة صديقة للأطفال" إنجاز تاريخي جديد

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على هذا الإنجاز التاريخي، باعتماد الشارقة أول "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، والذي جاء تتويجاً لرؤية وحكمة وجهود حاكم الشارقة، في رعاية الأطفال واليافعين، من خلال توفير كافة الرعاية والاهتمام.

وأكد النقبي، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "أن هذا الإنجاز تحقق بجدارة واستحقاق وجاء تتويجاً لمسيرة طويلة من قبل حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لاهتمامهم الدائم بالأطفال منذ نعومة أضافرهم، وصولاً بهم إلى مرحلة الشباب، فكلنا فخر بهذا الإنجاز العالمي".