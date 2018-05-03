ولي عهد الشارقة يشهد حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز التربوي

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بقاعة المدينة الجامعية، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي في دورتها الـ 24.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة، قال فيها: "عامٌ بعد عام، تَزْهَرُ إماراتُنا الحَبيبَةُ بِإنجازاتٍ عظيمةٍ في شتى المجالات، وللتميزِ التعليميِ والتربويِ بَصمةٌ رائِدَةٌ، فهي ثَمَرةُ القِيادِةِ الرَّشيدة، والرُّؤْيَةِ الحَكيمةِ لوالدنا صاحبِ السموِّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسِ الدولةِ "حَفِظَه اللهُ"، و إِخوانِهِ أصْحابِ السمُو حُكّامَ الإمارات، حَفِظَهُمُ اللهُ و رَعاهُم".

وأضاف مشيداً بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: "كم يَسْمو التَميّزُ رِفْعَةً حِينَ يَقْتَرِنُ بِرائِدِهِ الأَوّلِ في شارِقةِ العِزِّ و المَجْدِ الأصيلِ سيدي صَاحِبَ السُّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، فقد أَوْقَدَ سُمُوُّهُ بِعَزيمةٍ لا تَعْرِفُ الفُتورَ وهِمَّةٍ لا تَحِدُّها حُدود، و رُؤْيَةٍ ثاقبةٍ تأبى الجُمودَ، جذوةَ التميزِ في إمارةِ الخير، ودعانا لِنَقْتَبِسَ من سَناها ما يُسهِمُ في إعلاءِ صَرْحِ وَطَنِنا الحبيب دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، ليبقى هذا الوطنُ المِعْطاءُ مَنارةً شامِخَةً يَهتدي بِنورِها السائِرونَ على دُروبِ التميُّزِ والإبداعِ".

وأردف: "كما لا يَفوتُني ذِكْرُ جُهودِ سُمّو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وليِ العَهد نائِبِ حاكمِ الشارقة رئيسِ المجلسِ التنفيذيِ، على دَعْمِهِ المُسْتَمرِ لِأنْشِطَةِ المَجْلِس، فقد تَواصلَ دَعْمُ سُمُوِهِ وباتَت مُتابَعَةُ سُمُوِهِ لسَيْرِ العَمَلِ حافِزاً يَدْفَعُنا لِمزيدٍ من البَذْلِ و الجِد".

وعن التطور الذي شهدته الجائزة هذا العام، أضاف الكعبي: "في كُلِّ عامٍ تَشهَدُ الجائِزَةُ تَطَوُّراً جديداً، ويَأْتي ذلك لِحرصِ إدارةِ المجلس، على مواكبةِ المتغيراتِ الحديثةِ في عالمِ التميزِ، فبعد أن كان دَورُ الجائزةِ يَقتَصِرُ على تَكريمِ الفائزين، وهذا لا يَتَعدى مرحلةَ الاكتشاف، تَطَوَّرَ العملُ بِحَيثُ تم تَخصيصُ بما يقارب 20 % من ميزانيةِ الجائزةِ للرعاية، حَيْثُ يَخْضَعُ الفائِزونَ لتَدْريبٍ مكثفٍ يُنَّمي مَواهِبَهُم و يُطَوِّر قُدُراتِهم، وقامت إدارةُ الجائزةِ بتنفيذِ العديدِ منَ الوُرَشِ بالتعاونِ مع مؤسساتٍ حكوميةٍ بإمارةِ الشارقةِ كمطارِ الشارقة، ومركزِ الشارقةِ لعلومِ الفضاءِ والفلك، وهيئةِ البيئةِ والمحمياتِ الطبيعية، ومؤسسةِ رُبْعَ قَرْن، واستفادَ من هذه الُورَشِ أكثرُ من مِئَةِ طالبٍ و طالبة. وإلى جانبِ ذلك، تقومُ مِنَصَّةُ الجائِزَةِ بالمشارَكَةِ في المَعارِضِ و تَنْفيذِ وِرَشٍ تَعريفيةٍ على مستوى الدولة، مما أدى لِتَطّوُرٍ في مهاراتِ الطَّلبةِ، ولَعَلَّ فَوْزَ 5 طلابٍ من أصلِ 12 طالباً في مسابقةِ مهاراتِ الإماراتِ والتي أُقيمَتْ قَبْلَ أسابيعَ في العاصمة، لَدَليلٌ واضِحٌ على نَجاحِ هذهِ البرامج، وكتطويرٍ للجائزةِ في العامِ المقبلِ والذي سَيتزامنُ مع الاحتفالِ باليوبيلِ الفِضِّيِ، حَرَصَ مَجْلِسُ الشارِقَةِ للتعليم و بِدَعْمٍ كامِلٍ مِن مَعالي حسين الحمادي وَزيرِ التَربِيَةِ والتعليم في اللِّقاءِ مُؤَخَراً مع إِدارةِ الاستراتيجية والمستقبلِ في وزارةِ التربيةِ والتعليم، للعَمَلِ على مُوائَمَةِ مَعاييرِ جائزةِ الشارِقَةِ للتفَوُّقِ والتَميُّزِ التربويِ مع متطلباتِ الأجندةِ الوطنية، لتكونَ جائِزَةُ الشارِقةِ من أوائِلِ الجوائزِ التي سَخَّرَتْ كُل إمْكانِيّاتِها لتَكونَ عُنْصُراً فاعِلاً في تَحْقيقِ الأَجِنْدَةِ الوَطَنِيِّة".

وهنأ الفائزين والمكرمين قائلاً: "إنَّهُ يَومُ القِطافِ وجَنْيِ ثِمارِ العَطاءِ، فقد حَقَّقْتُم بِجِدّكُم واجتِهادِكُم وعَطائِكُم المُخلِصِ ما تَصْبو إِلَيهِ نُفوسُكُم وسَجَّلْتُم في صَحائِفِ إنجازاتكم فوزاً مُميزاً ونِلْتُم الآمالَ بالاجتهاد وليسَ بالتمنّي، واعلموا أنَّ طُرُقَ التّميُزِ مُزْدَحِمةٌ، فإذا أردّتم أن تَسْتَمروا بالسَيرِ فيه فَعَليكُم أن تَتَسَلّحوا بالإيمانِ أولاً والعزيمةِ والمعرفةِ وعدمِ اليأس، وأن يكونَ لدى كُلٍ مِنْكُم رُؤيةٌ مستقبليةٌ تسعَوْنَ لتحقيقها".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى راعي الحفل، وإدارةِ الجائزةِ واللّجانِ العاملةِ فيها على ما يَبْذُلونَهُ من جهودٍ مُخْلِصَةٍ تَهْدُفُ إلى نشرِ ثقافةِ التَمَيّزِ وجَعْلِهِ مَنْهجاً وسُلوكاً للجَميع.

عقب ذلك، تم عرض فلم تسجيلي قصير، تحدث فيه عدد من الفائزين من الدورات السابقة للجائزة، مشيرين إلى دور الجائزة التربوي في تحفيزهم على تحقيق النجاح والتقدم في حياتهم المهنية والعملية.

دعي بعدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، للصعود إلى المنصة للتفضل بالتقاط الصور التذكارية مع المحكمين والمنسقين للجائزة.

كما تفضل سموه بتكريم الفائزين، يرافقه الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وسعادة علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، حيث كرم سموه الطلاب الفائزين في مسابقة مهارات الإمارات الوطنية.

كما كرم سموه سعادة الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم، وعن فئة أفضل منطقة تعليمية، حازت على الجائزة في هذه الدورة منطقة الشارقة التعليمية.

وذهبت الجائزة في فئة المدرسة المتميزة إلى كل من مدرسة السلمة للتعليم الثانوي من منطقة الفجيرة التعليمية في المركز الأول، ومدرسة كلباء للتعليم الأساسي ح1من منطقة الشارقة التعليمية في المركز الثاني، وروضة الحنان المطورة من منطقة عجمان التعليمية في المركز الثالث.

وحاز على الجائزة في فئة البحث التربوي التطبيقي المتميز كل من رشا محمود عبد العزيز إبراهيم، وحسناء فاروق عن بحث :"فاعلية برنامج تشخيصي علاجي قائم على التعليم المدمج في تحسين مستوى قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع ذوي صعوبات التعلم بمدرسة الزلاقة" من دائرة التعلم والمعرفة -أبوظبي، ومنى محمد حسن التاجر الطنيجي عن بحث :"أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب على التحصيل الدراسي" من منطقة رأس الخيمة التعليمية، وعمر إبراهيم عبد الرحمن عن بحث :"فعالية برنامج تدريبي محوسب في تحسين مهارات نطق الحروف العربية" من دائرة التعلم والمعرفة - مكتب العين.

وحصل على الجائزة في فئة الأسرة المتميزة كل من أسرة الدكتور رائد صبحي يوسف عبد الله من منطقة الشارقة التعليمية، وأسرة خميس خلفان علي خلفان الكندي من منطقة الفجيرة التعليمية، وأسرة سيف عبيد سيف آل علي من منطقة أم القيوين التعليمية.

وفي فئة أمين مركز مصادر التعلم، حصل على الجائزة كل من ياسر محمد عبد المطلب من مدرسة المجد النموذجية بمنطقة الشارقة التعليمية، وشيخة علي محمد بن سلام الكعبي من مدرسة جويرية بنت الحارث بمنطقة الفجيرة التعليمية.

وذهبت الجائزة في فئة المعلم المتميز إلى كل من عائشة عبد الله محمد الشحي من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، ولطيفة عبد الله يوسف محمد العبدولي من مدرسة مريشيد للتعليم الأساسي بمنطقة الفجيرة التعليمية، وآمنة يوسف أحمد صالح سليمان من مدرسة النخيلات للتعليم الأساسي بمنطقة الشارقة التعليمية.

وفي فئة المعلم المتميز للتربية الخاصة، ذهبت الجائزة إلى رقية أحمد محمد النقبي من مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف الثاني عشر، فاز بالجائزة كل من موزه عبيد علي عبيد السلامي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي بمنطقة الفجيرة التعليمية، وفاطمة رشيد عباس محمد من مدرسة الهمهام للتعليم الثانوي بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، وإسراء سعد محمد سعد من مدرسة عائشة بنت عثمان بمنطقة الشارقة التعليمية، وياسمين أشرف محي الدين محمد من مدرسة سلامة بنت بطي بدائرة التعليم والمعرفة، وروهان كابور من مدرسة دلهي الخاصة بمنطقة الشارقة التعليمية.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف الحادي عشر، فاز بالجائزة كل من ليان محمد مصطفى أبو عبيد من مدرسة الظفرة الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة - العين، وأريان كابور سمير من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي بمدارس دبي، وكوبيكا كريشنان من مدرسة الشارقة الهندية بمنطقة الشارقة التعليمية.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف العاشر، فاز بالجائزة كل من علي أحمد علي اليتيم المزروعي من مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي منطقة رأس الخيمة التعليمية، وسارة عبد الله محمد مال الله من مدرسة الصفوح للتعليم الثانوي بمدارس دبي، وفاطمة فوزي محمد إبراهيم لوتاه من مدرسة جرين وورد بمدارس دبي، وانغا راجيش من مدرستنا الثانوية الإنجليزية بمنطقة الشارقة التعليمية، ونيتاشي ناثنا كومار من مدرستنا الإنجليزية العليا بمنطقة الشارقة التعليمية.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف التاسع، فاز بالجائزة كل من سالم راشد سالم سعيد الكندي من عاصم بن ثابت للتعليم الأساسي بمنطقة الفجيرة التعليمية، وباسمة كفاح رضوان الخراز من مدرسة الحكمة الخاصة بمنطقة عجمان التعليمية، ودلع معن رافع من مدرسة المنارة الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وإيلاف عماد عبد المجيد الفراهيد من المدرسة المتحدة للتعليم الأساسي والثانوي من دائرة التعليم والمعرفة – الظفرة، ونيتياشري سانكاران من مدرسة دلهي الخاصة من منطقة الشارقة التعليمية.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف الثامن، فاز بالجائزة كل من اديتيا ساثاناث من المدرسة الإنجليزية الدولية الخاصة من دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وميثرى موراليكانان من مدرسة ميلينيوم في دبي، واشويريا مينون من مدرسة دلهي بمنطقة الشارقة التعليمية، ونيولا جينيكا من مدرستنا الثانوية الإنجليزية العليا بمنطقة الشارقة التعليمية، وهريراه فاطمه مزمل من مدرسة جيمس الثانوية الإنجليزية من مدارس دبي.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف السابع، فاز بالجائزة كل من دانه محمد شريف الجسمي من مدرسة السلام للتعليم الأساسي والثانوي من مدارس دبي، وغلا علي محمد حسن المرشدي من مدرسة الرحيب للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الفجيرة التعليمية، واديتيا غاندي من مدرسة وينشستر في دبي، وماهيكا نيراج اجاركار من مدرسة دلهي الخاصة بمنطقة الشارقة التعليمية، ومهول فيماردي من مدرسة امليد في دبي، واديثيا سرما سوريا شرما سريرام من مدرستنا الثانوية الخاصة في دبي.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف السادس، فاز بالجائزة كل من محمد هاشم عبد الغني عمران من مدرسة العجبان للتعليم الأساسي دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ونورا أكرم محمد بلبل المرسى من مدرسة دبي الوطنية، وشيخة خالد فارس يوسف آل علي من مدرسة الابرق للتعليم الأساسي بنات بمنطقة أم القيوين التعليمية، ووديمه عيسى إبراهيم حسن البلوشي من مدرسة ند الحمر الإماراتية في دبي، وميشل فراز هاشمي فراز اظهار من مدرسة زي وينشتر في دبي، وسبارشا شيتى من مدرسة الهند العليا في دبي.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف الخامس، فاز بالجائزة كل من خليفة علي محمد سالم الشهياري من مدرسة جمس ونشستر بمنطقة الفجيرة التعليمية، وسعيد طارق سعيد زاهد آل علي من الشارقة النموذجية ح1 بمنطقة الشارقة التعليمية، وإبراهيم ماهر احمد الحواري من مدرسة المنارة الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وليان هاني عبد الفتاح أبوجاموس من مدرسة دبي الوطنية، وشار ادهابان كانانابان من مدرستنا الثانوية الإنجليزية بمنطقة الشارقة التعليمية.

وفِي فئة الطالب المتميز عن الصف الرابع، فاز بالجائزة كل من خالد نبيل رجا عبد الرحيم من مدرسة النور الدولية الخاصة من منطقة الشارقة التعليمية، وأحمد محمد عبدربه عبد الله السيد من مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية الثانوية بمنطقة الفجيرة التعليمية، ومنصور جهاد منصور الكثيري من مدرسة النخبة النموذجية في دبي، وآيه محمد الصباغ من مدرسة الدرة الدولية الخاصة بمنطقة الشارقة التعليمية، ويايين كيران كومار راي من مدرسة برايت رايدرز بدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي.

وحاز على الجائزة في فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة، كل من ظاهر محمد خميس المهيري من مدرسة الخليج الوطنية في دبي، وزكريا سعيد سليم حمايده من مدرسة وروضة الأمل للصم بمنطقة الشارقة التعليمية.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بالتقاط الصور التذكارية مع المكرمين وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة للحفل، كما تلقى سموه إهداء من مجلس الشارقة للتعليم تقديراً منهم وعرفاناً على تفضل سموه بحضور ورعاية هذا الحدث التربوي الرائد.