ماجد القاسمي: "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" إنجاز عالمي جديد

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالأطفال واليافعين، حيث يولي سموه اهتماماً خاصاً بهم إيماناً من سموه بأنهم عماد الوطن.

وأضاف الشيخ ماجد القاسمي، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "يعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم"، مؤكداً على أن الأطفال هم الركيزة الأساسية وهم من يكملون المسيرة في المستقبل.

وأشار أن التنويع ومشاركة الدوائر الحكومية سيثري من هذا الإنجاز، متمنياً التكاتف والعمل بجد لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.