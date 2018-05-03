محمد راشد رشود: "الشارقة صديقة للأطفال" تتويج لجهود ثلاثة عقود

الشارقة 24:

أشاد رئيس وأعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن بالجهود المبذولة التي امتدت لأكثر من 30 سنة، والتي أثمرت، باستحقاق الشارقة وبكل جدارة للقب مدينة صديقة للأطفال واليافعين.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، أن ما حققته الشارقة من إنجازات واسعة تمثلت في مراكز الأطفال والناشئة وسجايا فتيات الشارقة، إذ أن هذه المؤسسات اعتنت بالأطفال واليافعين، واستطاعت ملامسة احتياجاتهم، ومبتغاهم، فحققت بيئة سليمة وآمنة لهم.

وبهذه المناسبة، تقدمت أسرة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بأسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهذا التتويج المستحق.