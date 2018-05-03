"أطفال الشارقة" تنظم جلسة حوارية مع دار رعاية المسنين

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في سوق العرصة بالشارقة، جلسة حوارية مع كبار السن من دار رعاية المسنين والرعاية المنزلية لكبار السن "نادي الأصالة"، التابعتين لدائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لمتابعة عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

شارك في الجلسة أطفال المراكز، حيث قدموا خلالها مجموعة من الفقرات هدفت إلى إدخال البهجة والفرح في قلوب كبار السن، كما تحاور الأطفال مع المسنين حول الحياة القديمة، وتعرفوا على البيئات المختلفة كالبيئة الزراعية والصحراوية والبحرية والجبلية، التي كانوا يعيشونها قديماً، بالإضافة إلى دور المرأة قديماً في تربية الأبناء ورعايتهم، واتخاذ القرارات الهامة في الحياة الأسرية خاصةً أثناء غياب الرجل، وعن أهم الصناعات الحرفية القديمة.

كما قام كل من الراوي علي القصير ومحمد راشد رشود بتعريف الأطفال على المصطلحات المستخدمة قديماً ومرادفاتها حديثاً، وبعض العادات والطقوس التي كانت تمارس في الأعياد والاحتفالات، وعن الألعاب الشعبية، واختتمت بتوزيع الهدايا على المسنين.