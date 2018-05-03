"التنمية الأسرية" بكلباء تختتم فعاليات ورشة "اصرف صح"

الشارقة 24:

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في كلباء، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ورش الإدارة المالية الشخصية بعنوان "اصرف صح"، قدمتها الأستاذة فاطمة المصعبي مطور برامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب للمقبلين على الزواج في كليات التقنية العليا للطلاب بالفجيرة، وفي مبنى دائرة الموارد البشرية في كلباء للفتيات.

في بداية الورش رحبت الأستاذة خديجة الشمبيلي مسؤولة مبادرة مودة بالحضور، وقدمت نبذة تعريفية عن المبادرة الخاصة بفئة المقبلين على الزواج و فئة المتزوجين، وأوضحت أن ورش "اصرف صح" تأتي ضمن محور التخطيط المالي للأسرة "استثمار"، والتي تهدف إلى تنمية مهارات التخطيط المالي و تحمل مسؤولية الصرف الأسري، وتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية ولرفع ثقافتها و تعزيز القيم الاجتماعية والنفسية من أجل مجتمع آمن ومستقر، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في المجالات المتعددة.

ومن جانبها قدمت الأستاذة فاطمة المصعبي شرح عن معنى الاستقلال المالي، وكيفية إعداد الميزانية والادخار، ثم تطرقت إلى كيفية الحفاظ على الميزانية الشهرية، والتخطيط المسبق لتحقيق الأهداف الذكية في المستقبل، إلى جانب ذلك عرفت الاستاذة عن معنى الاقتراض والأسباب الشائعة له وبعض النصائح للحد منه.

واختتمت الورشة بعرض بعض الأمثلة لما يمكن الاستثمار فيه، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد من الضغوطات الاجتماعية، كما وجهت المقبلين على الزواج بتحميل تطبيق "اصرف صح"، الذي يهدف إلى تنظيم الميزانية الشهرية.