"إذاعة الشارقة" تطلق النسخة السابعة من "خلكم ويانا"

الشارقة 24:

أطلقت إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، النسخة السابعة من المسابقة الرمضانية "خلكم ويانا"، حيث كشفت عن الجهات والفرق المشاركة، وتصنيفهم، خلال قرعة أقيمت في مقر المؤسسة، الثلاثاء الماضي، استعداداً لخوض المنافسات التي تقام طيلة الشهر الفضيل، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة الهادفة إلى تقديم برامج نوعية ترتكّز في مضامينها على الارتقاء بالمجالات الثقافية والاجتماعية وتسهم بشكل فاعل في إثراء الحصيلة المعرفية للمستمعين.

وتسعى المسابقة التي يقدّمها الإعلاميان ناجي خميس، ومحمد الحوسني، إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، بما يدفع خطط التنمية المجتمعية قدماً، ويسهم في إبراز الدور الذي يلعبه الاعلام في إظهار الكفاءات الإبداعية والمعلوماتية لدى منتسبي الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لإمارة الشارقة، وتوجيه المنتسبين إلى تبنّي مقدرات الإبداع والتميّز، وزرع روح التنافس الشريف بين الموظفين، وتعزيز طاقاتهم البشرية والمعرفية.

33 مؤسسة ووجهة حكومية تتنافس للفوز





ويشارك في المسابقة هذا العام كلّ من نادي الشارقة الرياضي، ومعهد الشارقة للتراث، ومطار الشارقة الدولي، والخدمات الاجتماعية، وهيئة الطرق والمواصلات، وأجرة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وجامعة الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، هيئة الشارقة الصحية، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والمدينة الجامعية، ومراكز التنمية الأسرية، ودائرة الإسكان.

كما يشارك كلّ من نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للفتيات، واتحاد الإمارات للشطرنج، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، والقيادة العامة للشرطة الشارقة، والجامعة القاسمية، وأكاديمية العلوم الشرطية، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ومؤسسة سجايا فتيات الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومجلس الشارقة الرياضي، مصرف الشارقة الإسلامي، نادي المدام الثقافي الرياضي، مجلس الاستشاري، دائرة شؤون الضواحي والقرى، دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية مدينة الشارقة.

وتشترط المسابقة أن يكون المتقدم لها من نفس الدائرة أو المؤسسة، وأن يكون عدد المتسابقين ثلاثة، إضافة إلى موظف احتياط، حيث ترسل جميع الأسماء "آخر موعد لاستلام أسماء المشاركين في يوم المنافسة أما الاحتياط عدد 1 فيحق للفريق إضافته متى يشاء وبمجرد إرسال الاسم يثبت كمتسابق رابع"، وتنصّ المسابقة على أنه في حال انتهاء الوقت، وقرع الجرس، لن تقبل الإجابة وإن كانت صحيحة وتعتبر لاغية.

وتتضمن الشروط الخاصة بالمسابقة أن يتم تعيين شخص واحد لقيادة الفريق والإجابة عن الأسئلة خلال 20 ثانية، بشرط ألا ينقل السؤال إلى الفريق الآخر، وتشتمل المسابقة على طرح الأسئلة بالتساوي على جميع الفرق، حيث يمكن زيادتها حسب الوقت المتاح في حال التعادل، أما المرحلة الأخيرة تكون بنظام الدوري "جمع النقاط"، وتعتبر المسابقة الفريق منسحباً في حال طلب التأجيل أو الاعتذار عن الحضور، أو قام الفرد بإضافة متسابق لا ينتمي للدائرة أو المؤسسة التي تشارك.

وتتأهل الفرق المشاركة بناءً على ما جمعته من نقاط من مرحلة إلى أخرى على النحو التالي: مجموع المشاركين في المرحلة الأولى 33 فريقاً، يتأهل للمرحلة الثانية 15 فريقاً من أصحاب النقاط الأعلى، ليتأهل بعدها للمرحلة الثالثة 6 فرق، على أن يصل إلى المرحلة الأخيرة 3 فرق، يخوضون تنافساً معرفياً بنظام الدوري، حيث سيتم طرح أربعة حقول متنوعة بحيث يمر كل فريق على حقل مرتين وتختلف عدد الحقول بمختلف المراحل.

ويتم حساب النقاط في المسابقة بناءً على العلامات الصحيحة، حيث تنال الإجابات الصحيحة 10 نقاط، ويتم حساب 10 نقاط لحضور مدير الدائرة فما فوق، و5 نقاط لحضور مدير إدارة، أو رئيس قسم بحد أقصى 10 نقاط، كما تضاف 5 نقاط للفريق الذي يمتلك حضوراً جماهيرياً كبيراً، فيما ينص نظام العلامات على خصم 10 نقاط من المجموع في حال حضور متسابقين اثنين، تخصم نقطة واحدة لكل إجابة خطأ.

وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة جوائز مالية للفرق الفائزة، حيث ينال الفريق الذي يحقق المركز الأول جائزة نقدية قيمتها 60 ألف درهم، فيما يحصل المركز الثاني على 30 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم.

وقالت عبير سالم الشاوي مدير برامج إذاعة الشارقة: "تسهم المسابقة في تحفيز الموظفين من مختلف الجهات والمؤسسات التابعة لإمارة الشارقة على خوض تجربة متميزة تسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم، وتضيف إلى مخزونهم الفكري الكثير من المعلومات القيمة، كما أنها فرصة مثالية لالتقاء جميع الكوادر الوظيفية مع نظرائهم للتعارف وتبادل المهارات بما يسهم في اكتشاف الجوانب الخفية في شخصياتهم وما يسمح في تعزيز علاقات الأخوّة بين الجميع".

ومن جانبه، قال الإعلامي محمد الحوسني: "في كلّ عام تقدّم المسابقة نماذج مشرّفة من الكوادر الوظيفية التابعة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة، ممن يسعون بشغف نحو التنافس واستعراض الخبرات وحزم المعلومات العامة التي يمتلكونها، حيث نسعى من خلال المسابقة لأن نقدم جولات تنافسية شريفة تكشف عن مخزون معرفي كبير يمتلكه المشاركون، بما يحقق الرؤية الواضحة لمؤسسة الشارقة للإعلام في تحفيز قدرات الموظفين وتقديم مادة إعلامية مفيدة وثرية للمستمعين خلال الشهر الفضيل".

وتسعى إذاعة الشارقة إلى اثبات حضورها الإعلامي عبر باقة متميّزة من الأعمال الدينية والاجتماعية، إلى جانب حزمة متميّزة من أحدث المسلسلات لنخبة من ألمع نجوم الدراما المحلية والعربية، كما تخصص على مدار اليوم طيفاً من برامج المسابقات التفاعلية التي تهدف من خلالها إلى إثراء المخزون المعرفي للجمهور، فضلاً عن كوكبة من البرامج التي تسلط الضوء على الركائز التراثية التي يتمتّع بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.