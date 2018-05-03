ثابت الطريفي: لقب "الشارقة صديقة للطفل" تتويج لجهود سلطان وقرينته

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن بصمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واضحة في مجال دعم الأطفال واليافعين.

ورفع الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، على هذا الإنجاز التاريخي مشيراً إلى أن حصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، يتوج جهود حاكم الشارقة وقرينته.

وأوضح أن الإمارة أولت الأطفال واليافعين الاهتمام والرعاية لتمكينهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتهيئة البيئة المناسبة لهم، مضيفاً "الشارقة باتت المكان الأمثل لهم للإبداع وليكونوا نواة مجتمع متماسك، ومتسلح بالعلم والمعرفة".

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الجهود توجت الإمارة لتكون محط أنظار العالم، ومدينة يشهد لها الجميع بأنها منارة للعلم والمعرفة والثقافة والاهتمام بمواطنيها وأطفالها.