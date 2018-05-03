محمد بن حليس: إنجازات الشارقة مصدر فخر لكل إماراتي

الشارقة 24:

رفع سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على اعتماد الشارقة أول "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي جاء تجسيداً لعطاء حاكم الشارقة في رعاية الأطفال واليافعين وكافة فئات المجتمع، مشيداً بدور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لدعم سموها وعطائها اللامحدود للأسرة الإماراتية.

وأكد بن حليس أن هذا الإنجاز وسام على صدر كل إماراتي ومصدر سعادة وفخر لنا جميعاً.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، التي كان لجهودها ورعايتها فضل كبير في كتابة اسم الشارقة على خريطة المدن العالمية الصديقة للطفل.