ندى النقبي: "اعتماد الشارقة صديقة للأطفال" إنجاز عالمي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، لم يأت من فراغ، بل جاء بعد أن وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسخير كافة الإمكانات ووضع كافة الموازنات، ليكون الطفل في أولوية رؤيته، من حيث تبني قضاياه وتوفير مختلف الخدمات وسبل المعيشة للأطفال واليافعين في إمارة الشارقة، مثمنة جهود قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد، يعد إنجازاً تفخر به دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة الشارقة خاصة، بفضل ما يقدم من رعاية واهتمام وعناية بالأطفال واليافعين في كافة الجوانب فهم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله.

وأثنت النقبي على جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، وفريق العمل الذي نجح باقتدار في استيفاء المعايير المؤهلة لهذا الاستحقاق الكبير.