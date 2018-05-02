عبيد الطنيجي: الشارقة تصنع التاريخ وتسطر الإنجازات

الشارقة 24:

رفع سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير بلدية البطائح، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على هذا الإنجاز التاريخي، باعتماد الشارقة أول "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، والذي جاء تتويجاً لعطاء ورؤى وجهود حاكم الشارقة، في رعاية الأطفال واليافعين، وتوفير المنشآت لهم مثل مراكز الأطفال ومراكز الناشئة، التي توفر لهم كل الرعاية والاهتمام.

وأكد أن هذا الإنجاز، تجسيد لاهتمام سموه بالأطفال عبر مراحل نموهم المختلفة، وصولاً إلى مرحلة الشباب، وذلك لإعداد جيل واعٍ مثقف مفعم بحب الوطن والولاء والانتماء له، مثمناً عالياً دور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لدعم سموها اللا محدود للأطفال عبر العديد من المنشآت التي تهتم بهم.