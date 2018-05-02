عائشة سيف: الشارقة نموذج متفرد واستثنائي برعاية الأطفال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت عائشة سيف الخاجة، عضو مجلس بلدي مدينة الشارقة، أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لإمارة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، جاء تقديراً لجهودها الرامية إلى الاهتمام بالطفل، منذ نعومة أظفاره، وتقديم كل مامن شأنه أن يخلق منه إنساناً صالحاً ومنتجاً ومبدعاً ومبتكراً، وعالماً تقع على أكتافه مستقبلاً مسؤولية بناء هذا الوطن الغالي.

وأضافت أن تحقيق هذا الانجازالمشرف والرائد والمتفرد، يعتبر تأكيداً على مكانة الشارقة على خريطة العالم، وكذلك يعتبر رصيداً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال رعاية الأطفال واليافعين؛ وهذه هي الشارقة دائماً بإنجازاتها متألقة؛ وتبقى نموذجاً متفرداً واستثنائياً على مستوى العالم، في مجال رعاية الأطفال واليافعين.