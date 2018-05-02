على مستوى العالم

عائشة سيف: الشارقة نموذج متفرد واستثنائي برعاية الأطفال

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 11:30 م
رفعت عائشة سيف الخاجة، عضو مجلس بلدي مدينة الشارقة، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد إمارة الشارقة، كمدينة صديقة للأطفال واليافعين.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
أكدت عائشة سيف الخاجة، عضو مجلس بلدي مدينة الشارقة، أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لإمارة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، جاء تقديراً لجهودها الرامية إلى الاهتمام بالطفل، منذ نعومة أظفاره، وتقديم كل مامن شأنه أن يخلق منه إنساناً صالحاً ومنتجاً ومبدعاً ومبتكراً، وعالماً تقع على أكتافه مستقبلاً مسؤولية بناء هذا الوطن الغالي.
 
وأضافت أن تحقيق هذا الانجازالمشرف والرائد والمتفرد، يعتبر تأكيداً على مكانة الشارقة على خريطة العالم، وكذلك يعتبر رصيداً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال رعاية الأطفال واليافعين؛ وهذه هي الشارقة دائماً بإنجازاتها متألقة؛ وتبقى نموذجاً متفرداً واستثنائياً على مستوى العالم، في مجال رعاية الأطفال واليافعين.