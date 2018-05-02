شادي العزة: "الاعتماد" دليل على ريادة الشارقة

الشارقة 24:

أكد شادي العزة، مدير التطوير في الزاهية، لدى "ماجد الفطيم" لمشاريع المدن المتكاملة، أن نيل الشارقة لاعتماد "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من منظمة اليونيسف، دليل على ريادتها العالمية في توفير بيئة مستدامة للأطفال واليافعين المقيمين فيها، من الجنسيات كافة.

وأضاف أن الإمارة تمنح الأطفال كل سبل السعادة، من خلال القوانين والتشريعات التي تعزز الأمن والأمان، وتضمن حصولهم على جميع حقوقهم، في الصحة، والتعليم، والترفيه، منوهاً بأن الشارقة ستظل المدينة الأفضل في رعاية أبنائها، وتنمية قدراتهم، وجعلهم أفراداً إيجابيين لمجتمعهم ووطنهم، والوجهة المثالية للعائلات التي تتطلع للعيش في مجمعات مستدامة وقضاء أروع اللحظات.