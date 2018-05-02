موضي الشامسي: حاكم الشارقة الموجه الأول للاعتناء بالطفل

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفعت سعادة موضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأكدت الشامسي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الشارقة دائماً سباقة لكل ماهو متميز ومختلف، في جميع الخدمات المقدمة للأسرة بجميع أفرادها، وفي نوعية هذه الخدمات، فليس غريباً اعتماد مدينة الشارقة صديقة للأطفال واليافعين.

وأضافت: "يكفينا شرفاً أن قائدنا هو الموجه الأول نحو الاعتناء بهذه الفئة، والمبادر دائماً إلى رسم سياسات تقودنا نحو التميز".

واختتمت: "نبارك للشارقة وحاكمها القائد الوالد الإنسان، هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات الشارقة، وبمشيئة الله تتواصل مسيرة النجاحات في مختلف الميادين".