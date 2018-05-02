عبد الله العويس : حاكم الشارقة يولي الأطفال واليافعين أهمية خاصة

الشارقة 24:

هنأ سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال اليافعين"، من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف".

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا الاعتماد يعتبر نتاج عمل كبير قامت به الإمارة، لضمان توفير أرقى سبل الحياة والحماية للأطفال واليافعين، عبر مجموعة من المشاريع التي أتت نتاج توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أولى ويولي الأطفال واليافعين أهمية خاصة، إيماناً من سموه بأنهم نهضة المجتمع، والذين ستلقى على كاهلهم مسؤولية حمل لواء استكمال مسيرة التنمية، التي تتوقف سرعة وتيرتها على مدى إعداد الناشئة وتحصينهم بالعلوم والقيم المفيدة.