"موارد الشارقة" تنظم مجموعة برامج تأهيلية للباحثين عن عمل

الشارقة 24:

تنظم دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عدداً من البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل في إمارة الشارقة في شهر مايو الجاري، تشمل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وتُنفذ تلك البرامج التأهيلية بناءً على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، حيث تشتمل البرامج على العديد من الأهداف التدريبية في المهارات المهنية والسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، وذلك لمواكبة التوجيهات والتطلعات المستقبلية لسوق العمل، في كل من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

حيث سيتم تنفيذ 3 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة متمثلة بـ "بالشخصية الكاريزمية"، "وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية"، و"برنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية".

فيما تٌنفذ 3 برامج في المنطقة الوسطى هي "المهارات السلوكية وتطوير الذات"، و"التوعية الأمنية الإلكترونية و "برنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية".

أما في المنطقة الشرقية ستنفذ الدائرة 6 برامج تأهيلية وهي "لغة الجسد سيكولوجية العميل"، "تخطيط نظم إدارة المشروعات"، و"ريادة الأعمال والابتكار"، و"الطاقة الإيجابية وأثرها في إسعاد المتعاملين"، و "تنمية المهارات القانونية"، و"برنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية".