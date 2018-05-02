الحمادي: نعايش ثورة حقيقية بمجال الإعلام تتطلب تحصين طلبتنا

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

عبر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بانطلاق مؤتمر التربية الإعلامية تحت شعار "الإعلام الإيجابي".

وصرح لـ "الشارقة 24" "يسعدني أن أتواجد اليوم في الدورة الثانية لمؤتمر التربية الإعلامية، والذي يحمل عنواناً مهماً وهو "الإعلام الإيجابي" الذي نعول عليه لمواجهة الرسائل الهدامة والمضللة التي يعج بها الفضاء الإعلامي مستهدفة المجتمعات بكافة مكوناتها، آملا أن يسهم المؤتمر في بلورة أفكار عملية ترتقي بمستوى الوعي الإعلامي لطلبتنا".

وأضاف الحمادي "لا يخفى على أحد منا مدى أهمية وتأثير وسائل الإعلام في حياة المجتمعات سواء الإعلام المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت على تماس مباشر مع حياتنا وحياة أبناءنا الطلبة، إذ أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة وقصرت المسافات بين الدول، وتداخلت الثقافات بين الشعوب بما تحمله من رسائل إيجابية أو سلبية وهو الأمر الذي يستدعي منا العمل على خلق وعي كافٍ لدى طلبتنا حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والتعاطي معها".

وأشار معالي وزير التربية إلى أن الإعلام حالياً نظراً لما يشهده محيطنا العربي والإقليمي لا يكتفي بنقل الأحداث والأخبار فقط وهو دوره الأصيل والمتعارف عليه، بل تعدى ذلك إلى تشكيل وعي المتلقين والمجتمعات وخلق صور نمطية كثيرة متعلقة بمجتمع أو بمجتمعات بعينها، أو بأحداث ماثلة في معظمها تحمل رسائلاً وصوراً مزيفة وغير دقيقة عن طرف لصالح طرف آخر وهو الأمر الذي يشيع أجواء من عدم الاستقرار والتضليل، مما يضر بالصالح العام للمجتمعات وعلاقتها ببعضها البعض.

وقال معاليه، "نحن نعايش ثورة حقيقية في مجال الإعلام وتلقي علينا بظلالها السلبية والإيجابية، الأمر الذي يدفعنا إلى تحصين أبناءنا وطلبتنا على وجه الخصوص لمواجهة هذا السيل الجارف من المعلومات الذي يتلقاه طلبتنا بشكل يومي، و التي تؤثر على طريقة تفكيرهم وتعاطيهم مع محيطهم، وبالتالي تنعكس على علاقتهم بذواتهم وفهمهم لثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وهو الأمر الذي يلقي على كاهلنا كتربويين ومشتغلين بالشأن التربوي مهمة تمكين الطلبة من التعاطي مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بقدر عال من المسؤولية والثقة بالنفس عبر تكريس ما يعرف بالعقلية النقدية لديهم والتي تجعلهم قادرين على التمييز والتفريق بين الغث والسمين إزاء ما يعرض عليهم عبر مجمل الوسائل الإعلامية".

وأضاف عملت وزارة التربية والتعليم على إكساب كوادر الميدان التربوي و الطلبة مهارات التعامل مع الفضاء الإعلامي المفتوح ، من خلال العمل بمسارين هامين تمثلا في تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة في أذهان الطلبة، إلى جانب طرح منهج متخصص بعنوان "المواطنة الرقمية" لتمكين طلبتنا من تحقيق تفاعل إيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويكرس لديهم مفهوم المسؤولية الخاصة والعامة أثناء تعاطيهم مع الفضاء الإلكتروني بكافة أبعاده، كما تعمل الوزارة على تثقيف الطلبة من خلال لقاءات دورية حول كيفية التعامل الآمن مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتحري الدقة حول ما يثار من قضايا محلية أو خارجية.