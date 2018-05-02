"الشارقة التعاونية" تخصص 30 مليون درهم لدعم 1000 سلعة في رمضان

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

كشفت جمعية الشارقة التعاونية عن رصد مبلغ 30 مليون درهم لدعم 1000 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية الرئيسي، بحضور سعادة ماجد سالم الجنيد مدير عام جمعية الشارقة التعاونية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومديري الإدارات في الجمعية.

وتقدم سعادة ماجد الجنيد مدير عام الجمعية بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم واللامحدود لمسيرة الجمعية، كما تقدم سعادته بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على متابعته الدائمة لإنجازات الجمعية وأنشطتها المختلفة.

وقال سعادته: "إن جمعية الشارقة التعاونية متمثلة بإدارتها العليا تثبت عاماً بعد عام التزامها بهدفها الأساسي، وهو توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع".

وأضاف: "أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة ولي عهده الدائمة، بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، وجهت إدارة الجمعية العليا بإطلاق حملة "شهر الخير" لدعم السلع الرمضانية الأساسية".

ونوه مدير عام الجمعية بأنه بناءً على التعاون المشترك بين جمعية الشارقة التعاونية ووزارة الاقتصاد، رصدت الجمعية لهذه الحملة مبلغ 30 مليون درهم، لدعم 1000 سلعة استهلاكية، بما في ذلك العروض الخاصة بخصومات من 50 – 70 % على السلع.

وأوضح بأن الجمعية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان عدم نفادها بشكل مفاجئ خلال فترات العروض، مشيراً إلى أن السلع سيتم طرحها في فروع الجمعية البالغ عددها 34 فرعاً، بغرض توفيرها بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد من المستهلكين خلال شهر رمضان.

من جانبه، أشاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالدور الذي تقوم به جمعية الشارقة التعاونية في خدمة أهالي إمارة الشارقة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.

وأثنى النعيمي على التعاون المستمر بين مديري الإدارات والفروع في الجمعية وبين الجهات الحكومية والرقابية، وشدّد على المسؤولية الكبيرة التي تلتزم بها إدارة الجمعية من خلال توفير أصناف المنتجات باستمرار لسكان الإمارة وبكميات كافية في جميع الفروع.