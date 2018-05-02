أسماء حسوني: "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" بفضل سلطان القاسمي وقرينته

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت أسماء حسوني، رئيس وحدة التفاعل المؤسسي في مكتب الشارقة صديقة للطفل، أن اختيار منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" للشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، جاء بفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأشارت حسوني في تصريحات لـ "الشارقة 24": "نحن محظوظون بحصولنا على الشعار في شكله الجديد من اليونيسيف"، مضيفة أن الإمارة على المعايير التي قدمتها المنظمة ومنها المساواة، والأنشطة، ومشاركة الآراء، والخدمات التي تقدمها الشارقة للأطفال.