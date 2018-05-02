سلطان بن هده: "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" يعزز مكانة الإمارة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

توجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نيل الإمارة لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من خلال مبادرة "المدن الصديقة للأطفال واليافعين".

مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارة، ويدل على الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة بالطفل، وتوفير كل سبل الاهتمام لجيل المستقبل والعمل على توفير بيئة أمنة لهم.

واعتبر سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن الاهتمام بتوفير بيئة صحية وصديقة للأطفال واليافعين، ينبع بالدرجة الأولى من جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في بناء طاقات الأجيال الجديدة.

وأكد أن حصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" جاء نتاجاً لجهود كبيرة لخطة الإمارة الاستراتيجية للحصول على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، ضمن المبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وتميزاً في تنفيذها، مشيراً إلى أن هذا اللقب الجديد يعزز من مكانة إمارة الشارقة على كافة الأصعدة.