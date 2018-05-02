ريم بن كرم: الشارقة سخرت جهود مؤسساتها لخدمة الأطفال واليافعين

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت ريم بن كرم، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن اختيار الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، جاء نتيجة جهود مؤسسات عديدة، عملت بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأشارت بن كرم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الشارقة سخرت جهود مؤسساتها لخدمة الأطفال واليافعين، مثل "مؤسسة ربع قرن"، والتي يندرج تحتها: "أطفال الشارقة"، و"نائشة الشارقة"، و"سجايا فتيات الشارقة"، و"الشارقة لتطوير القدرات"، وكلها مؤسسات معنية بخدمة الإنسان، وبناء "صانع قرار صغير".

وأضافت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بإدراته المختلفة، وحملاته التي تستهدف خدمة الطفل والأسرة في الإمارة، بالإضافة إلى مجلس شورى الأطفال، والشباب، كل هذه المؤسسات والمبادرات في الشارقة، تساهم في تعزيز ثقافة الطفل، وصقل شخصيته بالبحث والعلم.