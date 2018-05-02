هنا السويدي: ما حققته الشارقة قفزة نوعية لتوفير بيئة مثالية للأطفال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرحت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، بأن إعلان الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، يحمل في ثناياه دليلاً قاطعاً على أهمية وعظم المبادرات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بالأطفال واليافعين، والهادفة إلى حمايتهم والارتقاء بثقافتهم، ومستواهم التعليمي".

وأضافت: "ما حققته الشارقة اليوم، إنما يمثل قفزة نوعية في سبيل توفير بيئة مثالية للأطفال واليافعين، تسهم في تنشئتهم وفق أسس وقواعد فكرية صحيحة، وتعمل على تحقيق أحلامهم، بالعيش في مدينة صحية تحترم حقوقهم وكرامتهم".