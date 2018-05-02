سيف الشامسي: "اختيار الشارقة" يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالطفولة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن "اختيار إمارة الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، يعبر عن تقدير العالم لما توليه إمارة الشارقة وقيادتها الرشيدة، من اهتمام كبير بالطفولة، بدأ منذ وقت مبكّر، من خلال وضع البنى التحتية لرعاية الطفولة، وإنشاء مراكز رعاية الطفولة، التي احتضنت الأطفال ومهدت الطريق لتنمية مواهبهم وملكاتهم الإبداعية، وتلا ذلك إنشاء أول ملتقى وبرلمان للطفل على مستوى الوطن العربي، إلى جانب الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية القصر والأيتام، وما تبع ذلك من سن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل، ورعاية حقوقه، وتعزيز آليات نجدة الطفل، وتكثيف البرامج والفعاليات المعنية بثقافة الطفل، وإنشاء مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وأضاف أن الاهتمام توالى بالطفل، ليمتد إلى خارج الدولة، من خلال رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للأطفال اللاجئين، وإنشاء مؤسسة القلب الكبير، التي زرعت الأمل وفتحت أبواب المستقبل أمام ملايين الأطفال المنحدرين من الأسر النازحة والمهجرة في مختلف بقاع العالم، والتي مثلت دعماً كبيراً لجهود المنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين والنازحين.