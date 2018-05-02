عبد الله دعيفس: "الشارقة صديقة للأطفال" إنجاز إماراتي وعربي كبير

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، أن نجاح الشارقة في أن تكون أول مدينة على مستوى العالم، تحصل على اعتماد منظمة "اليونيسف" لمبادرة المدن الصديقة للأطفال واليافعين، يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً كبيراً، ما كان له أن يتم من دون التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بأن تكون الإمارة واحة أمان واستقرار، وبيئة دعم وتمكين، ومنصة تشجيع وتطوير، لجميع الأطفال واليافعين المقيمين فيها، وهو ما جعلها مقصداً للعائلات التي تتطلع للعيش في مدينة تقدّر سكانها، وترسم السعادة، على وجوههم، منذ سنوات عمرهم الأولى.