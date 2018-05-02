حمد بن حمودة: "اعتماد الشارقة" يجسد مدى اهتمام الإمارة بالطفل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد حمد سالم علي بن حمودة، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، يضعها في التصنيف كأول مدينة على مستوى العالم في هذا المجال، وهذا ليس بغريب على من يسعى لبناء مجتمع يعمل بالعقل والفكر والإيمان.

وأضاف حمد بن حمودة، أن هذا ما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الحفل الذي أعلن فيه عن سعادته البالغة بهذه البشارة الجميلة، التي تجسد مدى اهتمام إمارتنا الحبيبة بالطفل كأول لبنة في بناء مجتمع متقدم واعٍ وراقٍ وصحي، مؤكداً أن دعمنا للأطفال لن يتوقف، وسيستمر ليشمل الأم الوالدة، والأب، وسنعمل في كل النواحي لنحقق ذلك.

وختم بتوجيه الشكر، للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، مثمناً جهودها المبذولة في هذه الحملة، والتي كان لها أكبر الأثر في فوز الإمارة بهذا اللقب، حيث يعد "اعتماد منظمة اليونيسيف لإمارة الشارقة" فخراً لكل من ساهم بهذه النتيجة المشرفة.