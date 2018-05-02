علي الحوسني: برؤية حاكم الشارقة تتوج الإمارة "صديقة للأطفال"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أن إمارة الشارقة تتوج اليوم، باعتمادها مدينة صديقة للطفل، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعمل سموه المتواصل، لتكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل والنشء منذ الولادة، والاهتمام بالأم والطفل للرعاية منذ عمر الـ 3 شهور، بحضانات ذات معايير عالمية، ثم بمراكز أطفال ومراكز للناشئة، ومراكز سجايا للفتيات، ومجلس شورى للأطفال ومجلس شورى للشباب.

كما نوه بالعمل الدؤوب، من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في "المجلس"، والاهتمام بأدق التفاصيل بالأسرة والطفل والنشء؛ مشيداً بمتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، والعمل المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع بشكل عام، في مجال رعاية الطفل، وسبل ترسيخ مفهوم "المدن الصديقة للأطفال واليافعين"، كثقافة عامة بين أفراد المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أهداف المشروع.

وذلك عبر توفير مناخ يتيح للأطفال معرفة حقوقهم، ويمنحهم فرص المشاركة في تشكيل المدينة التي يعيشون فيها، ضمن بيئة آمنة ترتقي بتعليمهم، وثقافتهم، وتطور مهاراتهم، ونشأتهم الصحيحة.