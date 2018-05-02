مبارك الشامسي: "استحقاق الشارقة صديقة للأطفال" إنجاز عالمي

الشارقة 24:

هنأ مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، معرباً عن اعتزاز كافة المواطنين والمقيمين بهذا الاستحقاق، الذي نالته الشارقة، بفضل دعم وتوجيهات سموه ورعايته للطفولة، بكافة صورها وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تزخر بها الشارقة .

وأكد أن هذا الاعتماد، لم يأت من فراغ، بل جاء بعد أن وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتسخير كافة الإمكانات ووضع كافة الموازنات، ليكون الطفل في أولوية رؤيته، من حيث تبني قضاياه وتوفير مختلف الخدمات وسبل المعيشة للأطفال واليافعين في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن هذا الاعتماد يعد إنجازاً تفخر به دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة الشارقة، بفضل ما يقدم من رعاية واهتمام وعناية بالأطفال واليافعين في كافة الجوانب فهم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله .

وأشاد الشامسي بدور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، على ما قدمته من أعمال متواصلة وفريق العمل معها من جهود كبيرة لتحقيق هذا المنجز العالمي الكبير.