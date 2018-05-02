سيف المدفع: الشارقة ترسخ مكانتها عالمياً بحماية حقوق الأطفال

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

رفع سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف".

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الإمارة بهذا الإنجاز المكتسب ترسخ مكانتها عالمياً في مجال حماية حقوق الطفل واليافعين، بعد أن عملت خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية شاملة لتأمين حياة آمنة ورعاية مميزة للأطفال واليافعين، مع تمكينهم وضمان حقوقهم والمحافظة على سلامتهم، ما أتى ثماره عبر اعتراف عالمي بمثابة رسالة شكر إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، التي كان لجهودها ورعايتها، الفضل الأكبر في كتابة اسم الشارقة على خريطة المدن العالمية الصديقة للطفل.

وأضاف سعادته، أن مختلف هيئات ودوائر ومؤسسات الشارقة، تعتبر شريكاً في هذا الإنجاز، بفعل التعاون والتنسيق والتفاعل مع خريطة العمل، التي وضعها مكتب الشارقة صديقة للطفل، بهدف بناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في هذا الإطار، وتطوير أدائهم، وفقاً لأفضل الممارسات وتبادل الخبرات المهنية في مختلف المجالات، وتطوير أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال، ما تكلل باعتمادها مدينة تولي الطفل عناية خاصة.