سعود المزروعي: الأطفال على رأس أولويات "القيادة"

الشارقة 24:





توجه سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، بمناسبة تسلم سموه اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال اليافعين".

وأكد المزروعي، أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الشارقة "مدينة صديقة للأطفال اليافعين" إنجاز مستحق بالنظر إلى ما توليه الشارقة من أهمية لرعاية الأطفال واليافعين، وتوفير بيئة صديقة لهم عبر مشاريع ومبادرات تؤكد أن الأطفال على رأس أولويات القيادة.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن إمارة الشارقة لها اهتمامات كثيرة بالطفولة من حيث توفير كافة سبل الحماية لهم، ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة والآمنة لهم عبر إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، منوهاً إلى سعيها بكامل مؤسساتها ومرافقها لتكون سبّاقة في رعاية الأطفال، وتأمين أعلى مستويات الحماية والتنشئة الآمنة لهم، وتشييد منظومة متكاملة تحتضن الأطفال وتعتني بكافة تفاصيلهم منذ ولادتهم إلى أن يغدو شباباً منتجين ونافعين لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

ونوه سعادته إلى أن المطلع على أجندة فعاليات الإمارة الثقافية يدرك مدى الأهمية التي توليها للطفل واليافعين، حيث يعتبر مهرجان الشارقة القرائي للطفل إحدى هذه الفعاليات التي تسعى لغرس حب المعرفة والعلم والقراءة في نفوس الناشئة وإعدادهم للمستقبل متحصنين بالثقافة، فضلاً عن إنشائها مجلس شورى لهم، لمناقشة قضاياهم وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل.