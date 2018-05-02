عائشة الكعبي: "اعتماد الشارقة" تتويج لجهود ممتدة لرعاية الطفولة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت سعادة عائشة علي الكعبي مدير "أطفال الشارقة" بالوكالة، أن استحقاق الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، يأتي تتويجاً لجهود الإمارة الممتدة في توفير البيئة المثلى لأطفالها.

وأضافت الكعبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحقق هذا الإنجاز الكبير.

ولفتت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إلى أن هذا الاستحقاق لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتاجاً لخطط عمل وجهود كبيرة، بذلت في سبيل إسعاد أطفالنا.

واعتبرت الكعبي أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" هذا الاستحقاق، يأتي تاكيداً على تميز وتفرد المعايير التي تم استيفائها لضمان حقوق مثلى للطفل.

وفي الختام، أثنت سعادة عائشة الكعبي، على جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الإمارة الحافل بالإنجازات.