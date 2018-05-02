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نوار القاسمي: "الغرفة الماطرة" تمزج بين التكنولوجيا والإنسان والبيئة

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 7:13 م
صرحت الشيخة نوار القاسمي، مدير التطوير في مؤسسة الشارقة للفنون، أن مشروع الغرفة الماطرة، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل أيام، هو مشروع تفاعلي من قبل أستديو "راندوم إنترناشونال".
الشارقة 24 - محمود سليم:
 
أكدت الشيخة نوار القاسمي، مدير التطوير في مؤسسة الشارقة للفنون، أن مشروع الغرفة الماطرة، يُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، كمشروع دائم للمؤسسة، مشيرة إلى أن المشروع عُرض في مناطق مختلفة من العالم قبل ذلك، ومنها: لوس أنجلوس، وشنغهاي، ولندن.
 
وأوضحت الشيخة نوار القاسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المشروع يمزج بين التكنولوجيا والإنسان والبيئة، ويستخدم كمية قليلة من المياه، بحيث يُعيد تدويرها، مؤكدة أنه صديق للبيئة بشكل كامل.
 
وأشارت إلى أن المشروع موجود في منطقة المجرة، بجوار حديقة المجرة، مضيفة أنه أول مشروع دائم من سلسلة مشاريع مستمرة، تقدمها مؤسسة الشارقة للفنون في الإمارة بمناطق مختلفة.