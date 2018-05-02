سالم النقبي: إنجاز عالمي يضاف لسجل الشارقة الحافل

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفع سعادة سالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حصول الإمارة على لقب "مدينة صديقة للأطفال اليافعين".

وأكد النقبي أن تتويج الشارقة بهذا الاستحقاق العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يأتي تأكيداً على المكانة الرائدة والأشواط الهائلة التي قطعتها الإمارة في مسيرة رعاية الطفولة، والتي تمتد لعقود طويلة، لا سيما في ظل حقيقة أن الشارقة، هي الأولى عالمياً في الحصول على هذا اللقب.

وأضاف النقبي أن هذا الإنجاز العالمي يضاف لسجل الشارقة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، معتبراً أن الفضل في هذا التتويج يعود لصاحب السمو الحاكم، وما يقدمه من عطاءات لا حدود لها، حيث يشمل الجميع برؤيته المستنيرة، ورعايته اللا محدودة.

كما ثمن النقبي جهود قرينة صاحب السمو الحاكم، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تولي الأسرة والأطفال جل اهتمامها.

وأثنى النقبي على جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، وفريق العمل الذي نجح باقتدار في استيفاء المعايير المؤهلة لهذا الاستحقاق الكبير.