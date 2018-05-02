طارق سعيد علاي: إنجازات الشارقة لا تتوقف بكل المحافل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

رفع سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ضمن مبادرتها العالمية "المدن الصديقة للأطفال واليافعين"، التي أطلقتها بهدف تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من أجل إحداث أكبر قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأطفال واليافعين، في المدن التي يعيشون فيها.

وأكد علاي أن إنجازات الشارقة لا تتوقف في كل المحافل، واليوم أصبحت الشارقة الإمارة الأولى على مستوى العالم، التي تنال اللقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، بفضل الاهتمام بتوفير بيئة صحية وصديقة للأطفال واليافعين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته.

وأضاف أن الشارقة رسخت مكانتها إقليمياً وعالمياً في مجال حماية حقوق الطفل واليافعين، ضمن استراتيجية شاملة لتأمين حياة آمنة ورعاية مميزة للأطفال واليافعين، وتمكينهم وضمان حقوقهم والمحافظة على سلامتهم، ولابد أن نتوجه بالشكر إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، التي كان لجهودها ورعايتها الفضل الأكبر في كتابة اسم الشارقة على خريطة المدن العالمية الصديقة للطفل.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة، نجحت في تحقيق سلسلة من المعايير المطلوبة في هذا المجال، وإتاحة الخدمات الأساسية لكل طفل وشاب، للاستمتاع بالحياة الأسرية.

ونوه سعادته بأنه بهذا الاعتماد الرسمي الذي يأتي من أكبر هيئة أممية معنية بالطفولة ، تكون الشارقة أول مدينة على مستوى العالم تحصل على لقب المبادرة العالمية، وفقاً للمعايير المحدثة والشعار الجديد من "اليونيسيف" مؤخراً، لتسجّل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد رعاية الأطفال واليافعين، لا سيما وأن مؤسسات إمارة الشارقة المعنية بالطفولة، نجحت بفضل الدعم الكبير الذي تجده من القيادة، في تقديم تجربة عالمية رائدة يحتذى بها على صعيد إدارة ملف الطفولة والناشئة.