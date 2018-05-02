"شؤون الضواحي" بالشارقة تحتفل بيوم العمال العالمي

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى، أمس الثلاثاء، احتفالية مع الفئات المساندة من العمال بالدائرة، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

حضر الحفل الذي أقيم بمجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، ورؤساء ونواب وأعضاء مجالس الضواحي في مدينة الشارقة وعدد من الكوارد بالدائرة.

أكد خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى حرص الدائرة على الاحتفال بهذه المناسبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة لفئة العمال لما لها من دور مهم في المجتمع.

وأشار الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تسعد بمشاركة الدولة بل والعالم في الاحتفال بهذه المناسبة، ويتأتى من واقع إيمانها بأن عماله هم الثروة الحقيقية للدائرة.